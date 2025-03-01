Ferdi Tayfur'un kızından tedbir kararı!

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının eserlerinin kullanılmasına tedbir koydurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Abisi Timur Turanbayburt ile birlik olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının eserlerinin kullanılmasına tedbir koydurdu. Abisi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur'un açıklaması: öyle "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır gözalıcılara değil"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN