Ferdi Tayfur'un kızından tedbir kararı!
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının eserlerinin kullanılmasına tedbir koydurdu.
Abisi Timur Turanbayburt ile birlik olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının eserlerinin kullanılmasına tedbir koydurdu. Abisi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur'un açıklaması: öyle "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır gözalıcılara değil"