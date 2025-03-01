Eski milli yüzücü Şadan Derya Erke'den acı haber: Kanserle savaşını kaybetti!

Türkiye’yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden 42 yaşındaki eski milli yüzücü Şadan Derya Erke, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Ancak amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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Spor dünyası, eski milli yüzücü Şadan Derya Erke'nin (42) vefatıyla sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Erke, hayata gözlerini kapattı.



5 YAŞINDA BAŞLADI

Yüzmeye 5 yaşında başlayan Erke, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2017'den beri İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşı sorumlusu olarak çok sayıda İstanbullunun hayatına dokundu.



2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil etti. Bunların dışında çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda da başarıyla yarışan Şadan Derya Erke için ilk önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde dün saat 10.30'da veda töreni düzenlendi.



Daha sonra Ortaköy Büyükmecidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Eski milli yüzücümüz Derya Erke'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Derya Erke'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Şadan Derya Erke'nin bazı önemli başarıları:

2000 Sydney Olimpiyatları– Sırtüstü yüzme

2004 Atina Olimpiyatları– 200m sırtüstü

2006 Brezilya Dünya Yüzme Kupası–200m sırtüstü 3.'lük

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