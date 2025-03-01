150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada reddi hakim talebi!

6 Şubat depreminde 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi’ne ilişkin davanın 3’üncü duruşmasında müştekiler, reddi hakim ve reddi heyet talebinde bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında müştekiler, reddi hakim ve reddi heyet talebinde bulundu.



Duruşmanın ardından 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazıyla müracaat ederek, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, yazısında "Tarafsızlığımdan şüphe duyulduğu görülmekle, yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin kabulünü talep ederim" dedi.

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