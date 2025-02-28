Türk'le evlenip yeni hayata yelken açtı!

Kanada'dan gelen Spencer David Rhein, bir Türk'le evlenip yeni hayata yelken açtı. Türkiye'de 'İngilizce Evi' adlı bir kurs açıp çocuklara yabancı dil öğretmeye başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

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Kanada'da İngilizce Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Spencer David Rhein, Ukrayna'daki bir kursta İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. İstanbul'da yaşayan kardeşini ziyaret edince Türkiye'ye taşınma kararı aldı.



Kocaeli'de çalışmaya başladı. Bir Türk'le evlenip yeni hayata yelken açtı. Ardından "İngilizce Evi" adlı bir kurs açıp çocuklara yabancı dil öğretmeye başladı. "Biz bu çocuklara, büyük bir iyilik yapıyoruz. Hayat boyunca bu yeteneklerini kullanacaklar ve İngilizce öğrenmekten kazanç elde edecekler" ifadesini kullandı.

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