Mersin'de hayatını kaybeden Laçin artık başka bedenlerde yaşayacak!

Mersin'de ayağı kırılan Laçin Akyol, hastane çıkışı geçirdiği araba kazasında hayatını kaybetti. Minik Laçin'in ölümünün ardından aile organları bağışlama kararı aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

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İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaptı. Ayağı kırıldı. Mersin'deki ailesinin yanına gidip tedaviye başladı. Ancak hastane çıkışı araba çarptı. Kurtarılamadı.



Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Aksoy'un bir böbreği, Kayseri'de 18 yıldır organ bekleyen, isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın hastaya nakledildi. Doç. Dr. Tutkun Talih, "Hastamız 18 yıl sonra diyalize girmemeye başladı" ifadesini kullandı.

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