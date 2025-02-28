Gaziantep'te acı olay: Oğullarını ısıtmak isterken ölümüne neden oldu!
Gaziantep'te meydana gelen olayda 3 oğlunun kaldığı odada elektrikli soba soğuk hava nedeniyle yetersiz kalınca, evlerinin avlusunda yaktıkları mangalı odalarına getirip uykuya dalan baba, çocuklarının cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı.
Gaziantep'te yaşayan Arif (18), Yusuf (17), Fatih (16), yattıkları odayı ısıtmada kullandıkları elektrikli soba soğuk hava nedeniyle yetersiz kalınca, evlerinin avlusunda yaktıkları mangalı odalarına getirip uykuya daldı.
Odaya giren baba, çocuklarının zehirlendiğini anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kardeş, kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapıldıktan sonra, Çaybaşı Mahallesine getirildi. Kardeşler, yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.