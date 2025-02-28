60 milyonluk malikanede şok olay: Beyhan Goldman Benardete ölü bulundu!

Türkiye'yi Avrupa'da golf turnuvalarında temsil eden ilk kadın unvana sahip olan Beyhan Goldman Benardete, evinde ölü bulundu.İş kadınının beyin kanaması geçirmiş olabileceği kaydedildi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Benardete için bugün Bebek Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Benardete Mevlanakapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Türkiye'de golf denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyhan Goldman Benardete (61), şok bir şekilde hayatını kaybetti. Benardete, Bodrum'da Regnum Golf Sahası içindeki Zeytin Ada Blokları'ndaki malikanesinde ikamet etmekteydi. Ailesi kendisinden haber alamayınca site görevlilerine haber verdi. Söz konusu görevli, kapı açılmayınca çilingirle içeri girdi. Ünlü iş kadınının yerde hareketsiz yattığını görünce hemen sağlık görevlilerine haber verdi.



DARP İZİNE RASTLANILMADI

Ne yazık ki ünlü iş kadınının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine Bodrum Cumhuriyet Savcısı gitti. Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izi tespit edilmedi. Benardete'nin cenazesi ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



İş kadınının beyin kanaması geçirmiş olabileceği kaydedildi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Benardete için bugün Bebek Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Benardete Mevlanakapı Mezarlığı'nda defnedilecek.



İLK KADIN TEMSİLCİ

Benardete, golf ile 1996'da 9 yıl önce hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Koç sayesinde tanıştı. Türkiye'yi Avrupa'da golf turnuvalarında temsil eden ilk kadın unvanına sahipti. Bu arada "Benardete" soyadı, Sefarad Yahudi kökenli bir soyadıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle de Türkiye, İspanya ve Portekiz kökenli Yahudi aileler arasında yaygındı.



İKİ ÇOCUĞU VARDI

Beyhan Benardete, 1992 yılında Monik Benardete'den ayrılan iş insanı Adil Benardete ile evlendi. İki çocuğu dünyaya geldi. Ünlü iş kadını, geçtiğimiz yıl doğan torunuyla da çok sevinmişti. İş kadını Beyhan Goldman Benardete, golf tutkunuydu. Bodrum'da yaşıyordu. Ailesi kendisinden haber alamayınca site görevlisi milyon dolarlık evine koştu. Ne yazık ki ölü bulundu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN