Ünlüleri dolandıran Seçil Erzan davasına katılmayan Fatih Terim'e mahkeme kararı!
Teknik Direktör Fatih Terim, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlebeb Seçil Erzan duruşmasına katılmadı. Mahkeme ara vererek Terim'in zorla getirilmesi için karar çıkarılmasına hükmetti.
Bankacı Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle futbol camiasından pek çok ünlü ismi milyonlarca dolar dolandırdı. Yargılandığı dava kapsamında geçtiğimiz günlerde Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat duruşması yapıldı.
Teknik Direktör Fatih Terim, yurt dışında olduğunu mazeret ederek duruşmaya katılmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.