Konya’da bir otomobilde patlama: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi!

Anne Fatma Çakmak (22) ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı anne-baba ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)

YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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