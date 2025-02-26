Konya'da bir otomobilde patlama: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi!
Konya'da hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde patlama meydana geldi. Elim olayda yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybetti, anne Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Patlamanın ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi.
Konya'da hastaneden çıkan ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada, 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. Otomobildeki Halil Çakmak ve eşi Fatma Çakmak yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.