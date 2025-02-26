takvim-logo

Konya'da bir otomobilde patlama: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi!

Konya'da hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde patlama meydana geldi. Elim olayda yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybetti, anne Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Patlamanın ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Konya’da bir otomobilde patlama: 3 aylık bebek ve teyzesi can verdi!

Konya'da hastaneden çıkan ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada, 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. Otomobildeki Halil Çakmak ve eşi Fatma Çakmak yaralandı.

Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilinde patlama meydana geldi.

Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)

Anne Fatma Çakmak (22) ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı anne-baba ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)Konya'da otomobilde patlama! 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. (AA)

YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN