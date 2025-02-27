Samsun'da esrarengiz ölüm!
4 yıl önce evlenen Cansu Kaplı, evinde sır şekilde hayatını kaybetti.
Samsun'da yürek yakan bir olay meydana geldi. Cansu Kaplı'dan haber alamayan babası, yaşadığı eve gitti. Buradaki kapıyı zorlayarak açan baba, kızını yatak odasında hareketsiz halde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.