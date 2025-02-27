Romantik Venedik tatilleri kabusa döndü: Colin ailesi ölüyle yan yana seyahat etti!

Venedik tatiline giden Avustralyalı Colin ailesi, uçakta ölen birisiyle yan yana seyahat etti. Çiftin romantik tatil hayali başlamadan kabusa döndü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Mıtchell Ring Colin ve Jennifer Colin, Melbourne'den Venedik'e giden bir Katar Havayolları uçağında yolculuk ederken, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Uçak havadayken bir kadın tuvalete gittikten sonra koridorda fenalaştı ve yere yığıldı.



Kadın, kabin memurlarının müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, kadının cansız bedenini koltuğuna oturtmak zorunda kaldı. Daha sonra bir battaniyeye sarılan kadın, yaşlı çiftin yanında oturur vaziyette bırakıldı.



Çift, ölü bir bedenle uçakta saatlerce yolculuk yaptı. Cansız kadının yanında oturan Mitchell Ring ve Jennifer Colin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı: Ölü bir kadınla uçmak korkunçtu. Maalesef kadını kurtaramadılar, bunu izlemek çok yıkıcıydı.

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