Kastamonu'da korkunç yangın! 3 ev küle döndü, 50 hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yangın meydana geldi. Ekipler bölgeye intikal etti. 3 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 23:02

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Tunuslar köyünde Muhtar İlhan Çakal'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Çakal'ın evinin yanında bulunan Metin ve Şahin Becerikli kardeşler ile Salih Sezgin'e ait evlere de sıçradı.

Kastamonu'da korkunç yangın! 3 ev küle döndü, 50 hayvan telef oldu (AA)

Yangını fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kastamonu'da korkunç yangın! 3 ev küle döndü, 50 hayvan telef oldu (AA)

O sırada evde bulunan Ali Dönmez ve eşi Hayriye Dönmez, köy sakinleri tarafından pencereden çıkartıldı. Kurtarılırken yaralanan Hayriye Dönmez, Ağlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da korkunç yangın! 3 ev küle döndü, 50 hayvan telef oldu (AA)

50 HAYVAN TELEF OLDU

Yangına, Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kastamonu'da korkunç yangın! 3 ev küle döndü, 50 hayvan telef oldu (AA)

Kontrol altına alınan yangında İlhan Çakal ile Şahin ve Metin Becerikli'ye ait evler kullanılamaz hale geldi, Salih Sezgin'e ait ev ise zarar gördü. Yangında Çakal'a ait ahırdaki 40 küçükbaş ve 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

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