İstanbul'da acı olay: Eşiyle tartışıp araçtan inince canından oldu! Doktorun öldüğü feci kaza kamerada

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolunda eşiyle tartıştıktan sonra aracından inen doktor Asilhan Kılınçlı (47)'ya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kılınçlı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 19:57

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Korkunç kaza, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Asilhan Kılınçlı, 34 GPL 002 plakalı otomobiliyle ailesiyle birlikte Edirne istikametinde seyir halindeyken eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında, Kılınçlı yolun ortasında durdurduğu otomobilinden indi.

İstanbul'da acı olay: Eşiyle tartışıp araçtan inince canından oldu! Doktorun öldüğü feci kaza kamerada (AA)

METRELERCE SAVRULDU

Bir dükkana uğrayan Kılınçlı'ya, tekrar otomobiline binmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan sürücü A.Y. idaresindeki 16 NVC 83 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kılınçlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Sürücü A.Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Kılınçlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da acı olay: Eşiyle tartışıp araçtan inince canından oldu! Doktorun öldüğü feci kaza kamerada (AA)

TOPRAĞA VERİLDİ

Aslihan Kılınçlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Kılınçlı'nın cenazesi bugün Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi

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