Ramazanın ilk günü nasıl ibadet edilir? Ramazan ayının ilk gecesi okunacak dualar neler?

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 09:57

Ramazan ayına yaklaşırken manevi hazırlıklarımız da başlıyor. Bu mübarek ayın ilk gecesi, dualarla, tövbeyle ve ibadetle karşılanır. Peki, Ramazan'ın feyzinden en güzel şekilde faydalanmak için hangi dualar okunmalı, hangi ibadetler yerine getirilmeli? Ramazan'ın ilk gününde yapılması gereken manevi hazırlıkları sizler için derledik.

(AA)

Ramazan'ın ilk günü nasıl ibadet edilir?

Ramazan ayının ilk günü dahil olmak üzere ay boyunca yapılması gereken belirli ibadetler bulunuyor. İbadetler, bu mübarek ayın manevi atmosferinden en iyi şekilde faydalanmak için çok önemlidir. Fikriyat'ta yer alan habere göre işte Ramazan boyunca yerine getirilmesi gereken başlıca ibadetler:

Oruç Tutmak: Ramazan'ın farz ibadeti olan oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer orucu bozan davranışlardan kaçınmayı içerir.

Teravih Namazı Kılmak: Ramazan gecelerinde camilerde cemaatle veya evde kılınan teravih namazı, sünnet bir ibadettir.