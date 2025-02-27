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Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gizli geçitler VIP odalar!

Isparta’da masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 mağdur kadın kurtarılırken 10 kişi tutuklandı. Salonlarda bazı müşterilere gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı.

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Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gizli geçitler VIP odalar!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)

GİZLİ GEÇİTLER VIP ODALAR!
Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi.

Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)Isparta'da fuhuş operasyonu (İHA)

Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

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