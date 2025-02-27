Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gizli geçitler VIP odalar!
Isparta’da masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 mağdur kadın kurtarılırken 10 kişi tutuklandı. Salonlarda bazı müşterilere gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.