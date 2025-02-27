Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gizli geçitler VIP odalar!

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 10:55

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.