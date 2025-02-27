Novo Nordisk zayıflama iğnelerinin yasaklandığına dair iddiaları yalanladı: Kontrolsüz kullanıma dikkat

Zayıflama iğnesinin yasaklanmasıyla ilgili yapılan haberlere açıklama getirildi. Novo Nordisk tarafından tüm ilaçların güvenli olduğunu belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Zayıflama iğnesi Ozempic, "yasaklandı" haberiyle gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapıldı: "Ozempic, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, 2022'den itibaren ruhsatlı ve Eylül 2024 itibariyle Novo Nordisk tarafından piyasaya verilen bir ilaçtır. Ozempic, "Tip 2 diabetes mellitusu" hastalığının tedavisinde endikedir. Tip 2 diyabet olan erişkinlerin tedavisinde diyet ve egzersize ek olarak, doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Tüm ilaçlarımızın güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve ilgili otoriteleriyle iş birliği içinde hareket etmekteyiz."

Novo Nordisk, tüm ilaçlarının güvenli olduğunu açıkladı.

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