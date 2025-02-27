İstanbul trafiğinde mide bulandıran anlar! Kadın sürücüye tükürdü
İstanbul Başakşehir’de mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir minibüs şoförü, 'yol vermedin' diyerek bir kadın sürücünün önünü kesip aracın kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli adamın kapıyı açmayınca yaptığı şey ise pes dedirtti.
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde minibüs şoförü "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti.
CAMA TÜKÜRDÜ
Öfkeli şoför, aracın kapısını zorla açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca aracın camına tükürdü.
Panikleyen kadın sürücü, eşini arayarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.