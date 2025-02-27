Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in cezası belli oldu

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 22:10

Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cezası belli oldu. (DHA)

Bedirhan Şener hakkında, anneannesini öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

Sanık avukatı Hacettepe Üniversitesi Ruhsat Sağlığı ve Ana Bilim dalından detaylı şekilde adli tıp rapor alınması gerektiğini savunarak, olay günü müvekkilinin bilinçsiz şekilde hareket ettiğini ifade etti. Mahkeme bu talebi oy birliğiyle reddetti.