Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cezası belli oldu
Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz günü yaşandı. Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 81 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i öldürdü. Bedirhan Şener hakkında savcı mütalaasını açıklayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep etmişti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme, Bedirhan Şener'in cezasını açıkladı.
Siyasetçi Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 81 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i öldürdü.
Bedirhan Şener hakkında, anneannesini öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.
Sanık avukatı Hacettepe Üniversitesi Ruhsat Sağlığı ve Ana Bilim dalından detaylı şekilde adli tıp rapor alınması gerektiğini savunarak, olay günü müvekkilinin bilinçsiz şekilde hareket ettiğini ifade etti. Mahkeme bu talebi oy birliğiyle reddetti.
"ANNEANNEM DÜNYADA EN SEVDİĞİM KİŞİLERDEN BİRİSİDİR"
Söz verilen sanık Şener ise mütalaaya karşı, "Anneannem dünyada en sevdiğim kişilerden birisidir. Anneannemi kasten öldürmedim, anneme de teşebbüste bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi isterim" beyanında bulundu.
MÜEBBET HAPİS CEZASI
Sanık ve avukat beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Şener hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verirken takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına düşürdü
Şener'in annesine karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar veren mahkeme Şener'e 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.