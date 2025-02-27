Eyüpsultan’da korkunç kaza kamerada! Üniversite öğrencisi, kırmızı ışıkta durmayan aracın çarpması sonucu öldü

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 16:20

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin (DHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Çetin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.