takvim-logo

Eyüpsultan'da korkunç kaza kamerada! Üniversite öğrencisi, kırmızı ışıkta durmayan aracın çarpması sonucu öldü

İstanbul Eyüpsultan'dan dün kan donduran bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Eyüpsultan’da korkunç kaza kamerada! Üniversite öğrencisi, kırmızı ışıkta durmayan aracın çarpması sonucu öldü

Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet genç öğrenciyi hayattan kopardı

KIRMIZI IŞIKTAN GEÇEN KAMYONET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPTI

Topçular Mahallesi'nde, dün yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin'e, kırmızı ışık ihlali yapan Yahya Berkay Ş. idaresindeki kamyonet çarptı.

Kaza anı kameralara yansıdı. (DHA)Kaza anı kameralara yansıdı. (DHA)

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin (DHA)Kaza anı kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin (DHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çetin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kameralara yansıdı. (DHA)Kaza anı kameralara yansıdı. (DHA)

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü Yahya Berkay Ş. emniyete götürüldü.

Kazanın yaşandığı bölge (DHA)Kazanın yaşandığı bölge (DHA)

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kazanın yaşandığı bölge (DHA)Kazanın yaşandığı bölge (DHA)

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Çetin'in yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı, araçlara kırmızı ışık yanarken durmayarak hızla gelen kamyonetin Çetin'e çarptığı anlar yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN