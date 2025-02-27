Eyüpsultan'da korkunç kaza kamerada! Üniversite öğrencisi, kırmızı ışıkta durmayan aracın çarpması sonucu öldü
İstanbul Eyüpsultan'dan dün kan donduran bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
KIRMIZI IŞIKTAN GEÇEN KAMYONET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPTI
Topçular Mahallesi'nde, dün yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin'e, kırmızı ışık ihlali yapan Yahya Berkay Ş. idaresindeki kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çetin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.