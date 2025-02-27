Google’a milyonlarca dolarlık ceza!

Google’ın birçok ülkede medyayı zarara uğrattığı ortaya çıktı. Güney Afrika Rekabet Komisyonu, “Google, 3 ila 5 yıl boyunca yerel haber kuruluşlarına 16 ila 27 milyon dolar ödemeli” açıklaması yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Google'a rekabete aykırı uygulamalarından dolayı yerel medya şirketlerine zarara uğrattıkları gerekçesiyle ceza verdi. Medya ve Dijital Platformlar Pazarı Soruşturması (MDPMI) raporunu hazırlamak 16 aydır soruşturma yürüten komisyon, Google'ın yerel haber kuruluşlarına yıllık 300 ila 500 milyon rand (Yaklaşık 16 milyon ila 27 milyon dolar) ödemesi tavsiyesinde bulundu. Bu ödemenin de 3 ila 5 yıl boyunca devam edeceğini vurguladı.



MİLYON DOLARLIK ZARAR

Komisyon, Google'ın algoritmasının, Güney Afrika'daki küresel haber medyasını arama ve en önemli haberler için aşırı temsil etmesi ve yerel dil ve topluluk medyasını yetersiz temsil etmesi nedeniyle haber medya kuruluşları arasındaki rekabeti bozduğunu, bu adaletsizliğin son 14 yıldır Güney Afrika'daki medyanın aşınmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtti.



50 milyon dolar kazanan Google, Güney Afrika medyasının 8 ila 11 milyon dolar gelir kaybına neden oldu.

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