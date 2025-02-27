Evlilik dışı çocuğa Nazlı Sabancı çıldırdı kayınvalide devreye girdi!

Hacı Sabancı, evlilik dışı ilişkiden doğan küçük Uzay’ın babası çıktı. Eşi Nazlı Sabancı çıldırdı. Sosyal medyadaki Sabancı soyadını kaldırdı. Ancak bir süre sonra yeniden yazdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Sabancı Ailesi'nin sürpriz torunu ortaya çıktı. Fatma Demir adlı kadın Hacı Sabancı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu açıkladı. Babalık davası açtı. DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Bu gelişmeden sonra gözler Hacı Sabancı'ya odaklandı.



Nazlı Sabancı ile evli olan ve bir kızı bulunan Hacı Sabancı ise "İlgilenmiyorum" deyip oğluna kapıyı kapattı. Ancak iddiaya göre bu durum ikili arasında krize yol açtı. Bunun kanıtı ise Nazlı Sabancı'nın Intagram hesabında saklıydı.



Nazlı Sabancı, dünkü gelişmenin ardından Instagram hesabından "Sabancı" soyadını kaldırdı. Bu durum, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Nazlı Sabancı'nın küçük çocuktan rahatsız olduğu ve trip attığı şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak sosyetik gelin dün sabah Sabancı soyadını tekrar hesabına yazdı. Bazı takipçileri, "Kayınvalide Arzu Sabancı" ekletmiştir yorumu yaptı.

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