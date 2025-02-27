Edirne'de yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden Dr. Asilhan Kılınçlı defnedildi!

İstanbul’da Dr. Asilhan Kılınçlı, ailesiyle yola çıktı. Bu sırada eşiyle tartıştı. Aracını durdurup bir dükkana uğradı. Dönüşte arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Korkunç kaza geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Çocuk doktoru Asilhan Kılınçlı, ailesiyle birlikte Edirne istikametinde seyir halindeyken eşiyle tartışmaya başladı. Kılınçlı yolun ortasında aracını bırakıp bir dükkana uğradı.



Tekrar otomobiline binmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan sürücü A.Y. idaresindeki 16 NVC 83 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kılınçlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YOĞUN BAKIMDAYDI

Ağır yaralanan Kılınçlı, hastaneye kaldırıldı. Tam 4 gündür yoğun bakımdaydı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Sürücü A.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden genç doktorun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.



Kılınçlı'nın cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camii'ndeki cenaze namazın ardından, Büyükçekmece'de Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kılınçlı'nın yakınları katıldı. Doktor Kılınçlı'nın öldüğü kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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