Hayaletlere inanmanın bilimsel açıklaması geldi! İnsan beyninin sırları deşifre edildi

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:25

Hayaletlerin gerçekten var olup olmadığı yıllardır tartışılan bir konu. Kimileri paranormal olayları reddederken, birçok kişi doğaüstü varlıklara inanıyor. Yapılan araştırmalar, İngiltere'de yaşayanların yaklaşık üçte birinin hayaletlerin varlığına inandığını gösteriyor. Peki, bazı insanlar hayaletlere inanırken bazıları neden inanmıyor?

Araştırmacılar, hayaletlere inanmanın kişisel kontrol eksikliği algısıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Yani, hayatındaki olayları kontrol edemediğini düşünen kişiler, dışsal güçlere inanarak bu boşluğu dolduruyor.

"Geleneksel paranormal inançlar, daha fazla sıkıntı ve daha düşük başa çıkma becerisi öngörüyor. Bu, doğaüstü inançların bireyin kontrol duygusunu azaltabileceğini gösteriyor."

Araştırmaya göre, paranormal inançlara sahip olmak, kişinin stresle baş etme becerisiyle bağlantılı. Paranormal inançlar, insanların hayatlarında kontrol edemedikleri olaylara bir açıklama getirme ihtiyacından doğuyor.

📌 FALCILIK VE ASTROLOJİ AYNI ETKİYE SAHİP DEĞİL!

Araştırmada "geleneksel paranormal inançlar" (TPB) ile "yeni çağ felsefesi" (NAP) arasındaki fark da ele alındı. TPB, hayaletler, ruhlar ve kader gibi dışsal güçlere inanmayı içerirken; NAP, astroloji, enerji şifası ve kişisel gelişimle ilgili mistik deneyimlere dayanıyor. Ancak araştırmacılar, astroloji ve enerji şifası gibi inançların stresle bağlantılı olmadığını belirtti. Bunun sebebi, bu tür inançların kişisel kontrol hissini artırması.

Profesör Dagnall, astroloji ve tezahür gibi inançların bireysel kontrol duygusunu desteklediğini, bu yüzden stresle doğrudan bir bağlantısı olmadığını söylüyor.