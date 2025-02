Kral Kaybederse 4. bölüm fragmanı | Son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:02

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kimse kralı terk edemez. Onun için hiçbir şey, o istemeden sona ermez. O gitmeden kimse gidemez ve her zaman son sözü kral söyler. Handan'ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesiyle birlikte gerilim tırmanır. Özlem, Kenan'a her zaman yanında olduğunu ve artık özgürce birlikte olabileceklerini söyleyerek onu kendisine çekmeye çalışır. Ancak Kenan, her zamanki gibi gücünü korumak ve çevresindekilerden kral muamelesi görmek ister. Yakın çevresi, Handan'ın gönlünü alması gerektiğini söylese de Kenan, kendini hatalı görmez ve özgüvenli tavırlarını sürdürerek soğukkanlılığını korur.

Bu sırada Fadi, kız kardeşinin kaçışına yardımcı olabilmek için harekete geçer ve daha fazla para kazanmak amacıyla çalışma saatlerini artırır. Çevresindekilerin dikkatini olumlu yönde çeken Fadi, büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu hisseder. Ancak peri masalı sandığı hikâyesi, giderek karanlık bir kabusa dönüşmek üzeredir.