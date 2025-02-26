Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği!

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü. Öte yandan kaleye girişlerin kapalı olduğu, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 23:24

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Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üstünde sadece yaz aylarında hizmet veren ahşap kafeteryada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Kalede zarar oluşmazken kafe kullanılamaz hale geldi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Kaleye girişlerin kapalı olduğu, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kalenin Bizans dönemine uzanan tarihi olduğu biliniyor.

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