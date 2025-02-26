İstanbul'da aynı yerde oğullarını kaybeden iki baba acılarını paylaştı!

Muhammet Gürcan Koçak'a (25) hafif ticari araç çarparak talihsiz genci hayattan kopardı. Araç sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Acılı babaya Muhammet Gürcan Koçak ile aynı kaderi paylaşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci de taziyede bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde arızalanan arazi aracını (UTV) emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a (25) hafif ticari araç çarparak talihsiz genci hayattan kopardı. Araç sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Sürücü her yerde aranırken baba Harun Koçak konuştu. Acılı babaya Muhammet Gürcan Koçak ile aynı kaderi paylaşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci de taziye dileklerinde bulunarak acılarını beraber paylaşacaklarını söyledi.



Harun Koçak, "Dikkatli olmasını tembih ettim. 'Baba merak etme, arkadaşlarla piknik yapıp gezeceğiz' dedi. Bu olay aydınlığa kavuşsun ve bu vicdansız bulunsun. Kaderimiz bizi bir araya getirdi. Abim beni arayıp gelmek istedi. Kader arkadaşımla tanışmak nasip oldu. Oğluma düğün yapacaktım ama cenazesi oldu" dedi. Özer Aci de "Öğrenir öğrenmez Harun beyi aradım. Yanında olmak istedim. Halinden ben anlarım." BATUHAN ALTINBAŞ

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