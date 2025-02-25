Konya'da TIR ekip otosuna çarptı: 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı

Konya'da tırın çarptığı ekip aracındaki bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.' denildi.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 20:01

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Konya'da tırın çarptığı ekip aracındaki bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında arkadan tır çarptı.

Konya'da TIR ekip otosuna çarptı. (DHA)

Kazada, bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Konya'da TIR ekip otosuna çarptı. (DHA)

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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