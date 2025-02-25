Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Müvekkilini Kurtlar Vadisi repliği ile savundu!

Sanık Tuğçe Toptemel’in avukatı, Kurtlar Vadisi’ne atıf yaparak, “Ortada pimi çekilmiş bir bomba var. Herkes bize ‘Bombayı yutun ve patlayın’ diyor. Kimi götüreceğimizi düşünüyoruz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:00

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Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında, 25'i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın dün görülen duruşmasında tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı, Kurtlar Vadisi'ne atıf yaparak, "Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın, diyor" dedi. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların savunmaları alındı. Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, "İddianameyi şekilde kabul etmiyoruz" dedi. Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet vermekle alakalı aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Soruşturma başarısız ve eksik yürütüldü" dedi.



Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden tutuklu Tuğçe Toptemel'in avukatı "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı, ben de bir replik söyleceğim bu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var, herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık, yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Savcının tehdit oalaynda müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor" diye konuştu.

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