Çanakkale'de tüyler ürperten olay! Suyun üzerinde erkek cesedi bulundu

Çanakkale'de şüpheli bir olay meydana geldi. Sarıçay'da kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 19:53

Paylaş





ABONE OL

Çanakkale'de şüpheli bir olay meydana geldi. Barbaros Mahallesi'nden geçen Sarıçay'da, teknelerin arasında suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Çanakkale'de tüyler ürperten olay! Suyun üzerinde erkek cesedi bulundu (AA)

Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN