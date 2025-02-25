Burçlara etkileri neler olacak? 2025 yılının ilk ay tutulması ne zaman, yeni ay hangi tarihte?
Yeni Ay tarihinin yaklaşması ve Mart ayında gerçekleşecek yılın ilk Ay Tutulması, astroloji tutkunlarının ve gökyüzü olaylarına ilgi duyanların gündeminde yer alıyor.
Balık burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, astroloji tutkunlarının merak ettiği gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Yeni başlangıçları ve ruhsal yenilenmeyi simgeleyen bu Yeni Ay, burçlar üzerinde önemli etkiler yaratabilir. 28 Şubat 2025'te Balık burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, yeni başlangıçları ve ruhsal farkındalığı ön plana çıkarıyor. Astrolog Kyle Thomas'ın 2 gün önce bir dergiye yaptığı açıklamalara göre, bu Yeni Ay cesaret, tutku ve finansal fırsatlar sunarken, duygusal ve sezgisel konuları da ön plana çıkaracak.
2025 YILININ İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2025 yılının ilk Ay Tutulması, 14 Mart'ta Aslan burcunun 29. derecesinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 06:57'de başlayacak olan bu tutulma, gökyüzü gözlemcileri için büyük bir merak konusu.
2025 YILI TUTULMA TAKVİMİ
2025 yılı içerisinde gerçekleşecek olan Ay ve Güneş tutulmalarının tarihleri şu şekilde:
14 Mart 2025 - Tam Ay Tutulması: Türkiye saatiyle 06:57'de başlayacak.
29 Mart 2025 - Kısmi Güneş Tutulması: Türkiye saatiyle 11:50'de başlayacak.
7 Eylül 2025 - Tam Ay Tutulması: Türkiye saatiyle 21:08'de başlayacak.
21 Eylül 2025 - Kısmi Güneş Tutulması: Türkiye saatiyle 22:53'te başlayacak.
YENİ AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Ay fazları takip edenler için önemli olan bir diğer gökyüzü olayı ise Yeni Ay'dır. 2025 yılının ilk önemli Yeni Ay'ı 28 Şubat saat 03:44'te Balık burcunda 9 derecede gerçekleşecek.