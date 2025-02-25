Ramazan ayı öncesi piyasaya süreceklerdi! İzmir'de kaçak at kesimine suçüstü

İzmir'de Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan etleri Ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 18:17

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Mide bulandıran olay, 23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana geldi. Polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ramazan ayı öncesi piyasaya süreceklerdi! İzmir'de kaçak at kesimine suçüstü (DHA)

Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu. Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi.

RAMAZAN AYI ÖNCESİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, etleri Ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

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