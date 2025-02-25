Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu!

Ankara'da evde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 19:18

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında oturan aileden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.A. (74) ve A.A (72) ile H.A.'yı (43) yerde hareketsiz yatarken buldu.

Ankara'da evde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişinin evde cansız bedenleri bulundu (DHA)

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 kişinin doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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