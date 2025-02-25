İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metrobüs durağı alt geçidini su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Metrobüsten inerek alt geçide gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 17:48

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CHP yönetimindeki İstanbul'da ulaşım sorunları içinden çıkılmaz bir hale geldi. Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı.

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metrobüs durağı alt geçidini su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı (İHA)

Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı.

Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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