Malatya'da taşlı sopalı "horlama" kavgası: 15 kişi hastanelik oldu!

Eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede işçiler arasında gece saatlerinde “horlama” meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Akılalmaz kavga, Malatya'da yaşandı. Eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede işçiler arasında gece saatlerinde "horlama" meselesi yüzünden kavga çıktı. Olay öğle yemeği esnasında da devam etti. Yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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