2025 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları ayın kaçında yapılacak?
Türk dünyasında binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı, doğanın uyanışını ve yeni yılın başlangıcını simgeliyor. Toplumsal birlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri içinde barındıran bu kadim bayram Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada büyük bir heyecanla karşılanıyor.
Baharın gelişini müjdeleyen ve doğanın yeniden uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı, yüzyıllardır Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanıyor. Peki Nevruz Bayramı ne zaman? 2025 Nevruz kutlaması ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.
Nevruz Bayramı Ne Zaman?
Toplumsal birlik ve dayanışmayı pekiştiren Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart'ta kutlanıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan İran'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel gün, doğanın yeniden canlanışını ve baharın gelişini simgeliyor.
Nevruz'un Kökeni ve Tarihçesi
Nevruz'un kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyor. Türk mitolojisinde, Ergenekon'dan çıkış günü olarak kabul edilen Nevruz, özgürlüğün ve yeni başlangıçların sembolü olarak görülüyor. Aynı zamanda Pers kültüründe de yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz, pek çok farklı milletin ortak kültürel mirası olarak yaşatılıyor.