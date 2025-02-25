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2025 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları ayın kaçında yapılacak?

Türk dünyasında binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı, doğanın uyanışını ve yeni yılın başlangıcını simgeliyor. Toplumsal birlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri içinde barındıran bu kadim bayram Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada büyük bir heyecanla karşılanıyor.

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2025 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları ayın kaçında yapılacak?

Baharın gelişini müjdeleyen ve doğanın yeniden uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı, yüzyıllardır Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanıyor. Peki Nevruz Bayramı ne zaman? 2025 Nevruz kutlaması ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Nevruz Bayramı Ne Zaman?

Toplumsal birlik ve dayanışmayı pekiştiren Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart'ta kutlanıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan İran'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel gün, doğanın yeniden canlanışını ve baharın gelişini simgeliyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Nevruz'un Kökeni ve Tarihçesi

Nevruz'un kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyor. Türk mitolojisinde, Ergenekon'dan çıkış günü olarak kabul edilen Nevruz, özgürlüğün ve yeni başlangıçların sembolü olarak görülüyor. Aynı zamanda Pers kültüründe de yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz, pek çok farklı milletin ortak kültürel mirası olarak yaşatılıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Nevruz Bayramı Nasıl Kutlanır?

Nevruz'un en bilinen ritüelleri arasında ateşten atlamak, suya girmek, yeni kıyafetler giymek ve mezarlıkları ziyaret etmek bulunuyor. Kutlamalarda şu gelenekler öne çıkıyor:

Ateşten ve Sudan Atlamak: Günahlardan ve kötü enerjilerden arınmak amacıyla Nevruz gecesi ateşin üzerinden atlanıyor. Aynı şekilde, suya girerek temizlenmek de yaygın bir uygulama.

Nevruz Sofrası: Bolluk ve bereketin simgesi olarak kurulan sofralarda yedi çeşit yemek bulunuyor. Herkes sofradaki her yemekten tadarak, yılın bereketli geçmesi için dilekte bulunuyor.

Semeni Geleneği: Tarımsal bereket için önceden ekilen arpa ve buğday çimlendirilerek sofralara konuluyor. Bu gelenek, doğanın uyanışını temsil ediyor.

Yumurta Tokuşturma: Doğurganlığın ve bereketin sembolü olan yumurtalar boyanarak tokuşturuluyor. Bu eğlenceli ritüel, özellikle çocuklar arasında büyük ilgi görüyor.

Demir Dövme: Türk kültüründe Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demir dövme geleneği, Nevruz kutlamalarında yaşatılmaya devam ediyor.

Halk Eğlenceleri: Nevruz kutlamaları, müzik, dans, şiir okuma ve çeşitli spor müsabakaları ile coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Halk oyunları oynanıyor, şarkılar söyleniyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Nevruz'un Toplumsal ve Kültürel Önemi

Nevruz Bayramı, sadece doğanın yeniden doğuşunu değil, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini de pekiştiren önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Paylaşımın, dayanışmanın ve geçmişle bağların güçlendiği bu özel gün, kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir gelenek olarak yaşatılıyor.

2025 yılında da Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede coşkuyla kutlanacak olan Nevruz Bayramı, baharın gelişini müjdeleyen en anlamlı bayramlardan biri olmaya devam ediyor.