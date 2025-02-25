2025 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları ayın kaçında yapılacak?

(Anadolu Ajansı)

Nevruz Bayramı Nasıl Kutlanır?

Nevruz'un en bilinen ritüelleri arasında ateşten atlamak, suya girmek, yeni kıyafetler giymek ve mezarlıkları ziyaret etmek bulunuyor. Kutlamalarda şu gelenekler öne çıkıyor:

Ateşten ve Sudan Atlamak: Günahlardan ve kötü enerjilerden arınmak amacıyla Nevruz gecesi ateşin üzerinden atlanıyor. Aynı şekilde, suya girerek temizlenmek de yaygın bir uygulama.

Nevruz Sofrası: Bolluk ve bereketin simgesi olarak kurulan sofralarda yedi çeşit yemek bulunuyor. Herkes sofradaki her yemekten tadarak, yılın bereketli geçmesi için dilekte bulunuyor.

Semeni Geleneği: Tarımsal bereket için önceden ekilen arpa ve buğday çimlendirilerek sofralara konuluyor. Bu gelenek, doğanın uyanışını temsil ediyor.

Yumurta Tokuşturma: Doğurganlığın ve bereketin sembolü olan yumurtalar boyanarak tokuşturuluyor. Bu eğlenceli ritüel, özellikle çocuklar arasında büyük ilgi görüyor.

Demir Dövme: Türk kültüründe Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demir dövme geleneği, Nevruz kutlamalarında yaşatılmaya devam ediyor.

Halk Eğlenceleri: Nevruz kutlamaları, müzik, dans, şiir okuma ve çeşitli spor müsabakaları ile coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Halk oyunları oynanıyor, şarkılar söyleniyor.