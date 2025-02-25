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Evde Adana usulü şalgam suyu tarifi: 48 saatte mükemmel lezzet!

Şalgam suyu, geleneksel olarak fermente edilerek hazırlanan ve kendine özgü ekşi tuzlu tadı olan bir içecektir. Adana’nın yerel lezzetlerinden biri olarak bilinen ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan şalgam suyu, sofraların vazgeçilmez içeceğidir. Peki şalgam nasıl yapılır? İşte evde Adana usulü şalgam suyu tarifi!

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Evde Adana usulü şalgam suyu tarifi: 48 saatte mükemmel lezzet!

Adana mutfağında önemli bir yer tutan şalgam, kırmızı havuç, turna yemişi ve tuzlu su karışımından yapılan fermente olmuş bir içecektir. Genellikle döner, kebap gibi et yemeklerinin yanında ve özellikle baharatlı ağır yemeklerin yanında tercih edilir. Peki 48 saatte evde şalgam tarifi nedir? İşte malzemeler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ŞALGAM SUYU İÇİN MALZEMELER

2 kg siyah havuç

1 adet büyük pancar (isteğe bağlı, tat ve renk için)

1 su bardağı ince bulgur

2 litre içme suyu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu

1 ekmek kabuğu (mayalanma süreci için)

5 diş sarımsak (isteğe bağlı, lezzet katmak için)

2-3 adet acı biber (isteğe bağlı, acı severler için)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MAYALANMA İŞLEMİ

Bulguru bir kavanoza yerleştirin ve üzerine 1 su bardağı su ilave edin. Ardından ekmek kabuğunu da içine ekleyin ve kavanozun ağzını bir tülbentle kapatın. Bu karışımı 2 gün boyunca bekletin. Şalgam suyunun hazırlanmasında, siyah havuç ve pancarları iyice yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra, büyük parçalar halinde doğrayın. 2 litre suyu kaynatıp soğutun.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FERMANTASYON SÜRECİ

Kavanozun ağzını hava alacak şekilde bir tülbentle örtün ve güneş ışığı almayan serin bir yerde 10 ila 15 gün boyunca beklemeye bırakın. Bu süre zarfında zaman zaman karıştırma işlemi yapabilirsiniz. Fermantasyon tamamlandığında, kavanozdan havuç ve pancarları çıkarın. Ardından şalgam suyunu süzerek temiz şişelere doldurun. Elde ettiğiniz şalgam suyunu buzdolabında saklayarak taze olarak tüketebilirsiniz.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FERMANTASYON SÜRESİ

Daha yoğun bir tat elde etmek isterseniz, fermantasyon süresini 1-2 gün daha uzatmanız yeterli olacaktır. Bu, şalgam suyunun aromasının daha da güçlenmesini sağlayarak, her yudumda daha zengin bir lezzet deneyimi sunar.