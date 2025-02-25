Evde Adana usulü şalgam suyu tarifi: 48 saatte mükemmel lezzet!
Şalgam suyu, geleneksel olarak fermente edilerek hazırlanan ve kendine özgü ekşi tuzlu tadı olan bir içecektir. Adana’nın yerel lezzetlerinden biri olarak bilinen ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan şalgam suyu, sofraların vazgeçilmez içeceğidir. Peki şalgam nasıl yapılır? İşte evde Adana usulü şalgam suyu tarifi!
Adana mutfağında önemli bir yer tutan şalgam, kırmızı havuç, turna yemişi ve tuzlu su karışımından yapılan fermente olmuş bir içecektir. Genellikle döner, kebap gibi et yemeklerinin yanında ve özellikle baharatlı ağır yemeklerin yanında tercih edilir. Peki 48 saatte evde şalgam tarifi nedir? İşte malzemeler…
ŞALGAM SUYU İÇİN MALZEMELER
2 kg siyah havuç
1 adet büyük pancar (isteğe bağlı, tat ve renk için)
1 su bardağı ince bulgur
2 litre içme suyu
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 çay kaşığı limon tuzu
1 ekmek kabuğu (mayalanma süreci için)
5 diş sarımsak (isteğe bağlı, lezzet katmak için)
2-3 adet acı biber (isteğe bağlı, acı severler için)
MAYALANMA İŞLEMİ
Bulguru bir kavanoza yerleştirin ve üzerine 1 su bardağı su ilave edin. Ardından ekmek kabuğunu da içine ekleyin ve kavanozun ağzını bir tülbentle kapatın. Bu karışımı 2 gün boyunca bekletin. Şalgam suyunun hazırlanmasında, siyah havuç ve pancarları iyice yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra, büyük parçalar halinde doğrayın. 2 litre suyu kaynatıp soğutun.