Evde Adana usulü şalgam suyu tarifi: 48 saatte mükemmel lezzet!

Kavanozun ağzını hava alacak şekilde bir tülbentle örtün ve güneş ışığı almayan serin bir yerde 10 ila 15 gün boyunca beklemeye bırakın. Bu süre zarfında zaman zaman karıştırma işlemi yapabilirsiniz. Fermantasyon tamamlandığında, kavanozdan havuç ve pancarları çıkarın. Ardından şalgam suyunu süzerek temiz şişelere doldurun. Elde ettiğiniz şalgam suyunu buzdolabında saklayarak taze olarak tüketebilirsiniz.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FERMANTASYON SÜRESİ

Daha yoğun bir tat elde etmek isterseniz, fermantasyon süresini 1-2 gün daha uzatmanız yeterli olacaktır. Bu, şalgam suyunun aromasının daha da güçlenmesini sağlayarak, her yudumda daha zengin bir lezzet deneyimi sunar.