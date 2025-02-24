takvim-logo

Kocaeli Gebze'de rehine krizi! Özel Harekat polisleri devrede

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren şüpheli, bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

DHA
DHA
ABONE OL
Kocaeli Gebze’de rehine krizi! Özel Harekat polisleri devrede

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Kocaeli Gebze'de rehine krizi!

Elinde silahla lokantaya giren bir şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.

Kocaeli'de rehine krizi (DHA)Kocaeli'de rehine krizi (DHA)

Şüpheli daha sonra içeride bulunanları rehin aldı.

Kocaeli'de rehine krizi (DHA)Kocaeli'de rehine krizi (DHA)

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddederken, içeriye kimsenin girmesine izin vermiyor.

Kocaeli'de rehine krizi (DHA)Kocaeli'de rehine krizi (DHA)

Polis ve özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.