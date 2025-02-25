25 Şubat 2025 Nescafe 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 2. dönemin kazananları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
25 Şubat 2025 tarihli Nescafe 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 2. dönemin kazananları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, BMW 118i Sportline 2023 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Nescafe Param Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
25 Şubat 2025 tarihli Nescafe 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 2. dönemin kazananları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-53559 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 19.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 4.511.678 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, BMW 118i Sportline 2023 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Nescafe Param Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
BMW 118i Sportline 2023 Model Otomobil kazanan ASİL ve YEDEK talihlileri