Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:00

25 Şubat 2025 tarihli Eti Büyük Kampanya 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 10.07.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-58595 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.734.370 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

25 Şubat 2025 Eti Büyük Kampanya 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil kazanan ASİL ve YEDEK talihliler