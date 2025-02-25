25 Şubat 2025 Eti Büyük Kampanya 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
25 Şubat 2025 tarihli Eti Büyük Kampanya 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
25 Şubat 2025 tarihli Eti Büyük Kampanya 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 10.07.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-58595 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.734.370 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil kazanan ASİL ve YEDEK talihliler