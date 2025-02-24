takvim-logo

AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın��n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
AFAD açıkladı: Muğla’da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-02-25
Saat: 00:46:02 TSİ
Enlem: 36.06778 N
Boylam: 27.67028 E
Derinlik: 11.46 km

Depremin derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem (AA)AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem (AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2025-02-25 00:46:0236.0677827.6702811.46MW4.4Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)Detay
2025-02-25 00:02:1838.1541741.789447.11ML1.0Baykan (Siirt)Detay
2025-02-24 23:56:1139.4791727.0261111.21ML1.0Burhaniye (Balıkesir)Detay
2025-02-24 23:38:2336.9311136.488897.0ML1.7İslahiye (Gaziantep)Detay
2025-02-24 23:33:4538.1566737.9005615.28ML1.8Doğanşehir (Malatya)Detay
2025-02-24 23:30:4637.842536.57757.12ML1.4Onikişubat (Kahramanmaraş)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN