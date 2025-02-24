AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın��n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-02-25
Saat: 00:46:02 TSİ
Enlem: 36.06778 N
Boylam: 27.67028 E
Derinlik: 11.46 km
Depremin derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-25 00:46:02
|36.06778
|27.67028
|11.46
|MW
|4.4
|Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2025-02-25 00:02:18
|38.15417
|41.78944
|7.11
|ML
|1.0
|Baykan (Siirt)
|Detay
|2025-02-24 23:56:11
|39.47917
|27.02611
|11.21
|ML
|1.0
|Burhaniye (Balıkesir)
|Detay
|2025-02-24 23:38:23
|36.93111
|36.48889
|7.0
|ML
|1.7
|İslahiye (Gaziantep)
|Detay
|2025-02-24 23:33:45
|38.15667
|37.90056
|15.28
|ML
|1.8
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2025-02-24 23:30:46
|37.8425
|36.5775
|7.12
|ML
|1.4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)