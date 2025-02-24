Yunan adalarında okullar 28 Şubat'a kadar kapalı!

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri inceledikten sonra, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarındaki okulların 28 Şubat’a kadar tatil edildiğini açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN