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15 Temmuz gecesi gazi olmuştu! Mustafa Zorova 79 yaşında hayatını kaybetti

15 Temmuz hain darbe girişiminde Kahramankazan’da yaralanarak gazi olan Mustafa Zorova, 79 yaşında hayatın�� kaybetti. 54 ameliyat geçiren Zorova, yarın Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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15 Temmuz gecesi gazi olmuştu! Mustafa Zorova 79 yaşında hayatını kaybetti

Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın gazinin evine giderek ailesine taziyede bulundu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Zorova'nın cenazesi yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gazi Zorova ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.

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