Karabük'te aile katliamı! Kardeşini ve yengesini öldürdü
Karabük’te aile katliamı yaşandı. Bir kişi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 5 çocuk koruma altına alınırken, kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle, Kavşak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
Afganistan uyruklu Norooz A., kardeşi Kurban Ali A. ve yengesi Leeqa A.'yı bilinmeyen nedenle yanındaki tabancayla vurdu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Leega A. ve eşi Kurban Ali K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü.
Norooz A. olayın ardından çağırdığı taksi ile Eskipazar ilçesine kaçtı. Eskipazar ilçesine kaçan Norooz A., polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.