Karabük’te aile katliamı! Kardeşini ve yengesini öldürdü

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 07:49

Afganistan uyruklu Norooz A., kardeşi Kurban Ali A. ve yengesi Leeqa A.'yı bilinmeyen nedenle yanındaki tabancayla vurdu.

Karabük'te bir kişi, Kardeşi ile yengesini tabancayla öldürdü. (AA)

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Leega A. ve eşi Kurban Ali K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü.