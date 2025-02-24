Pendik'te 4 katlı bina tahliye edildi
Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binanın duvarlarından ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 4 katlı binada yaşayanları tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alındı.
Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binanın duvarlarından ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 4 katlı binada yaşayanları tahliye etti.
Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alındı.