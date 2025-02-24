24 Şubat Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 09:26

Başkent Ankara'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için planlanan su kesintileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.