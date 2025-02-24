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24 Şubat Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ sorgulama ekranı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar 'Ankara'da sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 24 Şubat Ankara su kesintisi listesi ve detayları.

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24 Şubat Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ sorgulama ekranı

Başkent Ankara'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için planlanan su kesintileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Keçiören İlçesi Su Kesintisi

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde saat 18:55'te başlayan bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Etlik Mahallesi Altıyol Sokak'ta meydana gelen Q600'lük iletim hattı arızasının tamiratı için çalışmalar sürmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Etlik, İncirli, Esertepe, Kuşçagız, 19 Mayıs, Basınevleri, Aktepe, Uyanış, Bademlik, Köşk, 23 Nisan, Yeşilöz, Yeşiltepe, Çaldıran, Bağlarbaşı, Pınarbaşı, Kanuni, Ufuktepe, Atapark, Kalaba, Ovacık, Karargahtepe, Tepebaşı, Güçlükaya, Yakacık, Şenlik, Şefkat, Ayvalı, Yayla, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Sancaktepe, Çiçekli, Emrah ve Aşağıeğlence mahalleleri bulunmaktadır. Tamirat çalışmalarının 24 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Yenimahalle İlçesi Su Kesintisi

Yenimahalle ilçesinde ise 24 Şubat 2025 tarihinde saat 06:00'da başlayan bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Altıyol Sokak'taki Q600'lük iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Etkilenen mahalleler arasında Çiğdemtepe, Avcılar, Kayalar, Kaletepe, Burç, Barıştepe, Pamuklar, Esentepe, Ergenekon, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Serhat, İvedik OSB, Ostim OSB, Anadolu, Çarşı ve Güzelyaka mahalleleri yer almaktadır. Çalışmaların 24 Şubat 2025 tarihinde saat 10:00'a kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Güncel bilgiler için ASKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI