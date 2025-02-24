24 Şubat Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ sorgulama ekranı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar 'Ankara'da sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 24 Şubat Ankara su kesintisi listesi ve detayları.
Başkent Ankara'da 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için planlanan su kesintileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Keçiören İlçesi Su Kesintisi
ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde saat 18:55'te başlayan bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Etlik Mahallesi Altıyol Sokak'ta meydana gelen Q600'lük iletim hattı arızasının tamiratı için çalışmalar sürmektedir.
Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Etlik, İncirli, Esertepe, Kuşçagız, 19 Mayıs, Basınevleri, Aktepe, Uyanış, Bademlik, Köşk, 23 Nisan, Yeşilöz, Yeşiltepe, Çaldıran, Bağlarbaşı, Pınarbaşı, Kanuni, Ufuktepe, Atapark, Kalaba, Ovacık, Karargahtepe, Tepebaşı, Güçlükaya, Yakacık, Şenlik, Şefkat, Ayvalı, Yayla, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Sancaktepe, Çiçekli, Emrah ve Aşağıeğlence mahalleleri bulunmaktadır. Tamirat çalışmalarının 24 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.