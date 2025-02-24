Narin Güran cinayetinde adı geçen 3 çocuk için yeni iddianame! İlk duruşma tarihi belli oldu

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan 3 çocuk hakkında 'Suçluyu kayırma'dan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Suça sürüklenen M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15), 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan tensip zaptında şu ifadelere yer verildi:

"M.G. ve İ.K. adına müdafi atanması için görevlendirme isteminin kalemce yapılmasına, SSÇ'ler arasında çıkar çatışması olması ihtimaline binaen ayrı ayrı müdafiler atanmasına, dava dışı yaşı büyük şahısların aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında, dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle, Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına, duruşmanın bu nedenle 20 Mart 2025 günü saat 10.45'e bırakılmasına karar verildi."

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