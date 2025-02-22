Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran'dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 iddianameden oluşan dava dosyasının ikinci iddianamesi kabul edildi. 6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Enes Güran'ın tüm suçu üstleneceği iddia edildi. Bunun üzerine Yüksel Güran'ın avukatının "yakın zamanda bir paylaşım yapacağız" şeklindeki ifadeleri kafa karıştırdı. Ağabey Baran Güran'dan ise gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım geldi.
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan
Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin Güran cinayeti ile ilgili hali hazırda 3 iddianame bulunuyor. Bu 3 iddianame birbirinden bağımsız olduğu için birinden çıkan sonuç diğerini etkilemiyor. Türkiye'nin konuştuğu davada ilk iki iddianame tamamladı. Soruşturma kapsamında anne, ağabey ve amcanın iştirak halinde cinayeti işlediği tespit edildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar'ın suç delillerini yok ettiği belirlendi. Savcılık, şüphelilerin olay anında aynı evde olduğunu gösteren HTS kayıtlarını mahkemeye sundu. İddianamede tüm deliller tek tek sıralandı.
Mahkeme 28 Aralık'ta kararını açıkladı. Anne Yüksel, abi Enes ve amca
Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Nevzat Bahtiyar 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI Savcılık 12 kişi hakkında suçluyu kayırma suçundan ikinci iddianameyi de hazırladı. Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu bulunan yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi R.A., tutuklu bulundukları cezaevinde gözyaşı dökerek tahliye edildi. Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Fuat, Birsen ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, İbrahim Halil, Hediye, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına ve tutuksuz 6 sanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. 6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
Narin cinayeti ile ilgili suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında
"suçluyu kayırma" suçundan hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianame ile ilgili incelemeler ise sürüyor.