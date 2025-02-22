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Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran'dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 iddianameden oluşan dava dosyasının ikinci iddianamesi kabul edildi. 6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Enes Güran'ın tüm suçu üstleneceği iddia edildi. Bunun üzerine Yüksel Güran'ın avukatının "yakın zamanda bir paylaşım yapacağız" şeklindeki ifadeleri kafa karıştırdı. Ağabey Baran Güran'dan ise gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım geldi.

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takvim.com.tr
Narin cinayetinde yeni gelişme

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

Narin Güran cinayeti ile ilgili hali hazırda 3 iddianame bulunuyor. Bu 3 iddianame birbirinden bağımsız olduğu için birinden çıkan sonuç diğerini etkilemiyor. Türkiye'nin konuştuğu davada ilk iki iddianame tamamladı. Soruşturma kapsamında anne, ağabey ve amcanın iştirak halinde cinayeti işlediği tespit edildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar'ın suç delillerini yok ettiği belirlendi. Savcılık, şüphelilerin olay anında aynı evde olduğunu gösteren HTS kayıtlarını mahkemeye sundu. İddianamede tüm deliller tek tek sıralandı.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

Mahkeme 28 Aralık'ta kararını açıkladı. Anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Nevzat Bahtiyar 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI
Savcılık 12 kişi hakkında suçluyu kayırma suçundan ikinci iddianameyi de hazırladı. Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu bulunan yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi R.A., tutuklu bulundukları cezaevinde gözyaşı dökerek tahliye edildi. Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Fuat, Birsen ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, İbrahim Halil, Hediye, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına ve tutuksuz 6 sanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. 6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

Narin cinayeti ile ilgili suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianame ile ilgili incelemeler ise sürüyor.

Narin cinayetinde yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından "Arif Güran suçu oğlu Enes'in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim'in bu cinayetten ayrılıp tahliye edilmesini istiyormuş. Salim'in tahliyesinin istemesinin dışarıda bırakılmasının özel olarak hesapla yapıldığını görmüş. Söz konusu hesapta ne olabilir sizin takdirinize bırakıyorum." şeklinde bir ifadeye yer vermişti

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

Bu durum üzerine sosyal medyada Enes Güran'ın suçu üstleneceği ve anne Yüksel Güran ile Salim Güran'ın tahliye edileceği konuşulmaya başlandı.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

BARAN GÜRAN'DAN PAYLAŞIM

Sorular gündemdeki yerini korurken, ağabey Baran Güran'dan gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım geldi. Güran, Avukat Buket Gül'ün Enes Güran'ın fotoğrafını paylaştığı bir görseli alıntıladı. Söz konusu görselde "Bu güzel yüzün tekrar güneş görecek. Çünkü zulüm bir yere kadardır" yazmaktaydı.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

Baran Güran, daha sonra ise "Ailem neden yargılanıyor? Hakkımızı helal etmiyoruz ama Allah büyük hak yerini bulacak" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?

"NEVZAT BAHTİYAR VE ÇEVRESİNİ PANİK SARDI"

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, yakın zamanda bir açıklamada bulunacaklarını ifade etti. Demiroğlu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda ise Nevzat Bahtiyar ve çevresini panik sardığını belirterek, "NB çevresini muhteşem bir panik havası mı sarılmış yoksa bana mı öyle mi geliyor? Bugünlerde açıklayacağımız şeyin ne olduğu dolaylı olarak tekrar çalışıyorlarmış, sağa sola yazmaya yazmaya devam mı? Uyduruk sesi patlatırlar mı? Yalan habere sarılanlar mı? Ne ararsan var.)" dedi.