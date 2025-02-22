"NEVZAT BAHTİYAR VE ÇEVRESİNİ PANİK SARDI"

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, yakın zamanda bir açıklamada bulunacaklarını ifade etti. Demiroğlu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda ise Nevzat Bahtiyar ve çevresini panik sardığını belirterek, "NB çevresini muhteşem bir panik havası mı sarılmış yoksa bana mı öyle mi geliyor? Bugünlerde açıklayacağımız şeyin ne olduğu dolaylı olarak tekrar çalışıyorlarmış, sağa sola yazmaya yazmaya devam mı? Uyduruk sesi patlatırlar mı? Yalan habere sarılanlar mı? Ne ararsan var.)" dedi.