Mardin'de dedikodu katliamı: İki aile arasında husumet kanlı bitti!

İki aile arasında dedikoduyla başlayan husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 12 kişi yaralandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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Mardin Artuklu'da Erboğa ailesinden bir kız ile Öncel ailesinden bir gencin sevgili olduğu yönünde dedikodular çıktı. İki aile arasında husumet oluştu. Genç kızın ağabeyi S. E., husumetlisinin evinin önüne gitti.

S. E., Öncel ailesine ateş açtı. Öncel ailesi üyeleri de buna karşılık verdi. Yaralanan Abdülbaki Öncel, Abdulkadir Öncel, Özcan Öncel, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Nezir GÜNEŞ

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