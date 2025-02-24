Çiğ süt destek başvuru şartları ve detaylar! 2025-2026 çiğ süt destek ödemeleri

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 10:37

Tarım sektöründe önemli bir yer tutan çiğ süt üreticileri için 2025-2026 yıllarında geçerli olacak yeni destekleme ödemeleri açıklandı. Yapılan düzenlemeyle, üreticilere ilave katsayılar eklenerek destek miktarları artırılacak ve bu durum üreticilerin finansal durumlarını iyileştirecek. Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için süreçler ve şartlar merak ediliyor. Çiğ süt desteği nasıl alınır? İşte bu sorunun yanıtı ve detaylar…

Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) düzenli veri girişi yapan ve ürettikleri çiğ sütü süt işleme tesislerine sözleşmeli olarak teslim eden üreticiler, temel destekleme ödemelerinden yararlanabilecek. Destekleme miktarları, inek, manda, koyun ve keçi sütü gibi farklı türler için belirlenen kriterlere göre hesaplanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SÜT ÜRETİCİLERİNE YENİ TEŞVİK

🔘 Kadın üreticiler ve 41 yaş altındaki çiftçiler için destekleme ödemeleri ilave 0,3 katsayı ile artırılacak. Ayrıca Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli illerinde üretilen sütler için ek olarak 0,4 katsayı uygulanacak.

🔘 Manda, koyun ve keçi sütü üreten çiftçilere destekleme ödemeleri 0,8 katsayı ile artırılacak. Ayrıca Avrupa Birliği onaylı veya hastalıktan ari işletmelerde üretilen süt için destek katsayısı 3 olarak uygulanacak.

🔘 Ürettiği çiğ sütü Et ve Süt Kurumu'na (ESK) süt ürünü olarak satan üreticiler, destekleme ödemelerinden yararlanma fırsatı elde edecek. Bu destek ödemeleri, her 1 kilogram süt ürünü karşılığında belirli miktarda çiğ süt üzerinden hesaplanacak.