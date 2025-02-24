29 gün mü, 30 gün mü? 2025 Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak?
2025 Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı için hazırlıklar sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre ilk oruç 1 Mart’ta tutulacak. Peki, bu yıl Ramazan ayı 29 gün mü olacak? İşte detaylar.
2025 Ramazan ayı yaklaşırken, müslümanlar için kutsal ayda yapılacak hazırlıklar hız kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, ilk oruç 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak ve sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Ramazan'ın kaç gün süreceği ise en çok merak edilen konular arasında. Bu yıl Ramazan ayının 29 gün olup olmayacağı ve detayları hakkında bilgilere göz atalım.
BU YIL RAMAZAN 29 GÜN MÜ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 Ramazan'ının 29 gün süreceğini açıkladı. Bu yıl, şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. akşamında görüleceğinden dolayı oruç dönemi bu süreyle tamamlanacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2025 Ramazan ayında, Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak tanımlanan ve Müslümanların ibadetlerinde en yoğun şekilde yer verdikleri bir zaman dilimidir. Ramazan boyunca oruç tutulur, teravih namazı kılınır, fitre verilir, mukabele okunur ve Kur'an-ı Kerim hatmedilir. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar da bu dönemde artar. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.