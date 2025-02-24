29 gün mü, 30 gün mü? 2025 Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak?

2025 Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı için hazırlıklar sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre ilk oruç 1 Mart’ta tutulacak. Peki, bu yıl Ramazan ayı 29 gün mü olacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 10:35

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2025 Ramazan ayı yaklaşırken, müslümanlar için kutsal ayda yapılacak hazırlıklar hız kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, ilk oruç 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak ve sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Ramazan'ın kaç gün süreceği ise en çok merak edilen konular arasında. Bu yıl Ramazan ayının 29 gün olup olmayacağı ve detayları hakkında bilgilere göz atalım.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BU YIL RAMAZAN 29 GÜN MÜ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 Ramazan'ının 29 gün süreceğini açıkladı. Bu yıl, şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. akşamında görüleceğinden dolayı oruç dönemi bu süreyle tamamlanacak.